«Поленово» претендует на звание лучшего славянского музея в мире
Музей-заповедник вошел в шорт-лист престижной премии.
Музей-заповедник
Премия вручается лучшим славянским музеям с 2014 года. В этом году из России в шорт-лист попали семь музеев.
25 февраля «Поленово» посетили члены жюри Ziva Award — Екатерина Джумалиева, государственный эксперт департамента «Культурного наследия, музеев и изобразительного искусства» Министерства культуры Болгарии, и Нина Здравич Полич, начальник службы Внешних коммуникаций Словенского этнографического музея.
Финал премии пройдет в октябре 2019 года в Черногории.
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