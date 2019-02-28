«Поленово» претендует на звание лучшего славянского музея в мире

Музей-заповедник В. Д. Поленова вошел в шорт-лист премии Ziva Award, организованной Форумом славянских культур (Forum of Slavic Cultures) и Европейской музейной академией (European Museum Academy).



Премия вручается лучшим славянским музеям с 2014 года. В этом году из России в шорт-лист попали семь музеев.



25 февраля «Поленово» посетили члены жюри Ziva Award — Екатерина Джумалиева, государственный эксперт департамента «Культурного наследия, музеев и изобразительного искусства» Министерства культуры Болгарии, и Нина Здравич Полич, начальник службы Внешних коммуникаций Словенского этнографического музея.



Финал премии пройдет в октябре 2019 года в Черногории.