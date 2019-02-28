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«Поленово» претендует на звание лучшего славянского музея в мире

«Поленово» претендует на звание лучшего славянского музея в мире

Музей-заповедник вошел в шорт-лист престижной премии.

Музей-заповедник В. Д. Поленова вошел в шорт-лист премии Ziva Award, организованной Форумом славянских культур (Forum of Slavic Cultures) и Европейской музейной академией (European Museum Academy).

Премия вручается лучшим славянским музеям с 2014 года. В этом году из России в шорт-лист попали семь музеев.

25 февраля «Поленово» посетили члены жюри Ziva Award — Екатерина Джумалиева, государственный эксперт департамента «Культурного наследия, музеев и изобразительного искусства» Министерства культуры Болгарии, и Нина Здравич Полич, начальник службы Внешних коммуникаций Словенского этнографического музея.

Финал премии пройдет в октябре 2019 года в Черногории.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:59 +8
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