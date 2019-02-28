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Тульский легкоатлет завоевал серебро чемпионата Российского студенческого спортивного союза
Фото МБУ СШОР "Легкая атлетика".

Тульский легкоатлет завоевал серебро чемпионата Российского студенческого спортивного союза

Артём Рожнов пробежал 200 метров за 22,43 с.

В Ярославле прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из Тульской области 1994 г. р. и моложе.

Наш легкоатлет Артём Рожнов стал серебряным призером чемпионата. Он пробежал 200 метров за 22,43 с. Тренирует бегуна Светлана Юрьевна Веселова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +3
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