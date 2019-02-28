Тульский легкоатлет завоевал серебро чемпионата Российского студенческого спортивного союза

Фото МБУ СШОР "Легкая атлетика".

Артём Рожнов пробежал 200 метров за 22,43 с.

В Ярославле прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из Тульской области 1994 г. р. и моложе.

Наш легкоатлет Артём Рожнов стал серебряным призером чемпионата. Он пробежал 200 метров за 22,43 с. Тренирует бегуна Светлана Юрьевна Веселова.