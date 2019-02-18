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Где в Туле не будет света 19 февраля

Где в Туле не будет света 19 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 16, 8,
  • ул. Шухова, 28, 26,
  • ул. М. Горького, 7-а, 11, 7, 13, 9, 15, 17,
  • ул. Герцена, 15,
  • ул. Сурикова, 2, 4, 8-а, 15, 19, 29, 21, 23, 25-а, 19-а, 17, 25,
  • ул. Ползунова, 6, 8, 9, 9-а, 7, 9-б, 2, 4,
  • ул. Оружейная, 2-22, 58-а, 54, 56, 56-а, 54-а, 52,
  • ул. Прокудина, 11, 10, 11-а, 9,
  • ул. 9 Мая, 16 к. 2, 18,
  • ул. Мира, 28-48 (чётн.), 17, 17-б, 19, 19-а, 21, 23,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 102, 102-а, 102-б, 104,
  • ул. Белкина, 1-а, 1-б,
  • ул. Большие Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-а, 74-б, 117, 177-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126,
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 45-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,
  • ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51,
  • ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 2-е,
  • ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б,
  • ул. Планерная, 8,
  • 1-й пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-д, 2-г, 2-в, 2-ж,
  • п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Жореса, 2-12 (чётн.), 3- 7 (нечётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 7-17, 12, 14.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 +3
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