Где в Туле не будет света 19 февраля

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Кутузова, 16, 8,

ул. Шухова, 28, 26,

ул. М. Горького, 7-а, 11, 7, 13, 9, 15, 17,

ул. Герцена, 15,

ул. Сурикова, 2, 4, 8-а, 15, 19, 29, 21, 23, 25-а, 19-а, 17, 25,

ул. Ползунова, 6, 8, 9, 9-а, 7, 9-б, 2, 4,

ул. Оружейная, 2-22, 58-а, 54, 56, 56-а, 54-а, 52,

ул. Прокудина, 11, 10, 11-а, 9,

ул. 9 Мая, 16 к. 2, 18,

ул. Мира, 28-48 (чётн.), 17, 17-б, 19, 19-а, 21, 23,

ул. Тульского Рабочего полка, 102, 102-а, 102-б, 104,

ул. Белкина, 1-а, 1-б,

ул. Большие Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-а, 74-б, 117, 177-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126,

ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),

ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

Епифанское шоссе, 45-57 (нечётн.),

ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,

ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),

пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),

пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),

ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.),

Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,

Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),

10-й пр-д, 42-б, 42-в,

11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,

12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,

13-й пр-д, 42-51,

ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.),

2-й пр-д, 2-е,

ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б,

ул. Планерная, 8,

1-й пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-д, 2-г, 2-в, 2-ж,

п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),

ул. Набережная, 1-14,

ул. Жореса, 2-12 (чётн.), 3- 7 (нечётн.),

ул. 2-я Хомутовка, 7-17, 12, 14.