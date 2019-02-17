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«Тулица» взяла реванш в Тюмени

«Тулица» взяла реванш в Тюмени

Ответная игра 13-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу нашей команды.

Сегодня, 17 февраля, в Тюмени состоялась вторая игра 13 тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». «Тулица» встречалась с местным ВК «Тюмень-ТюмГУ». Напомним, первая встреча завершилась победой хозяек со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, во втором поединке нашей команде удалось взять реванш. Несмотря на то, что первая партия осталась за тюменскими волейболистками (26:24), в последующих сетах «Тулица» показала сопернику, на что способна. Уверенные победы в трех партиях подряд (25:17, 25:22, 25:21) привели к закономерному исходу встречи — 3:1 в нашу пользу.

13-й тур был завершающим в предварительном этапе чемпионата. По результатам всех игр «Тулица» заняла четвертое место в турнирной таблице и в 1/4 финала сыграет с уфимским «Самрау-УГНТУ». По регламенту соревнований, четвертьфиналы будут проходить поочередно на площадках обеих команд до двух побед.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 23:21 +2
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