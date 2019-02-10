11 февраля в Тульской области отключат аналоговое вещание: куда позвонить за консультацией

Справки по поводу перехода на цифровое вещание, подключению приставок, технической помощи можно получить в федеральном колл-центре Российской телевизионной и радиовещательной сети: 8−800−220−20−02.

Заявку на настройку оборудования можно оставить в главном управлении по своему округу:

Центральный — 31−28−47

Пролетарский — 41−02−51

Зареченский — 47−32−94

Привокзальный — 22−44−24

Советский — 30−17−10, 30−17−11.

По вопросам компенсации за приобретение приставок некоторым категориям граждан можно позвонить на горячая линия в министерство труда и соцзащиты Тульской области по телефону 8−800−222−27−21.