11 февраля в Тульской области отключат аналоговое вещание: куда позвонить за консультацией
11 февраля Тульская область перейдет на цифровое вещание. Myslo публикует полезные телефоны.
Справки по поводу перехода на цифровое вещание, подключению приставок, технической помощи можно получить в федеральном колл-центре Российской телевизионной и радиовещательной сети: 8−800−220−20−02.
Заявку на настройку оборудования можно оставить в главном управлении по своему округу:
Центральный — 31−28−47
Пролетарский — 41−02−51
Зареченский — 47−32−94
Привокзальный — 22−44−24
Советский — 30−17−10, 30−17−11.
По вопросам компенсации за приобретение приставок некоторым категориям граждан можно позвонить на горячая линия в министерство труда и соцзащиты Тульской области по телефону 8−800−222−27−21.
О том, как перейти на «цифру», Myslo подробно рассказывал здесь.
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