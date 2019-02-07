Что грозит тулякам за несвоевременную уплату налогов: разъяснения ФНС России
Сотрудники регионального УФНС предлагают гражданам выполнить свои обязательства в добровольном порядке.
Туляки, имеющие в собственности недвижимость, земельные участки или транспортные средства, должны были уплатить имущественные налоги до 3 декабря прошлого года. Проверить сумму своей налоговой задолженности можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на портале Госуслуг, а также в МФЦ.
За неуплату или просрочку оплаты налога будут начисляться пени – 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки. Долги будут взыскиваться с неплательщиков в судебном порядке.
В рамках исполнительного производства на имущество должника может быть наложен арест, кроме того, приставы могут изъять его для погашения долга и ограничить неплательщика в праве выезда за пределы страны.
Погасить задолженность можно несколькими способами:
- на сайте www.nalog.ru,
- с помощью сервиса «Заплати налоги»,
- через Единый портал Государственных услуг (ЕПГУ),
- через отделения банков.
Адреса налоговых инспекций можно найти на сайте ФНС России в разделе «Контакты» или уточнить по телефону: 8(800)222-22-22.