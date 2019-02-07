Что грозит тулякам за несвоевременную уплату налогов: разъяснения ФНС России

Туляки, имеющие в собственности недвижимость, земельные участки или транспортные средства, должны были уплатить имущественные налоги до 3 декабря прошлого года. Проверить сумму своей налоговой задолженности можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на портале Госуслуг, а также в МФЦ.

За неуплату или просрочку оплаты налога будут начисляться пени – 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки. Долги будут взыскиваться с неплательщиков в судебном порядке.

В рамках исполнительного производства на имущество должника может быть наложен арест, кроме того, приставы могут изъять его для погашения долга и ограничить неплательщика в праве выезда за пределы страны.

Погасить задолженность можно несколькими способами: