Туляки завоевали медали на соревнованиях спортсменов с нарушениями зрения и слуха

С 23 по 25 ноября в Липецке прошел Открытый турнир по мини-футболу среди спортсменов с нарушением слуха. В соревнованиях приняли участие команды Брянской, Тульской, Воронежской, Саратовской, Липецкой и Белгородской областей.

Воспитанникам тульского «Центра адаптивного спорта» удалось завоевать первое место, обыграв в финале команду из Саратова. Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Юрий Ченский.

В те же дни в Вологодской области прошло открытое Первенство по голболу среди женских команд. В турнире приняли участие спортсменки из Тульской, Вологодской, Калужской и Липецкой областей. Серебро для нашего региона удалось завоевать Виктории Леонтьевой, Елене Моисеевой, Наталье Маковеевой (играющий тренер) и Ирине Калининой.

Справка myslo

Голбол – спортивная игра для слепых, в которой команда из трёх человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол был создан в 1946 году для реабилитации ветеранов Второй мировой войны – инвалидов по зрению. Входит в программу Паралимпийских игр.