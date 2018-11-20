Полный список адресов: Где жителям Тульской области получить консультацию по налогам

Дни открытых дверей в тульских налоговых пройдут в пятницу и в субботу, 23 и 24 ноября.

Менее двух недель остается для уплаты физическими лицами налогов на основании направленных налоговых уведомлений за 2017 год. В этом году граждане обязаны заплатить имущественные налоги (на имущество, землю и транспорт) за 2017 год в срок не позднее 3 декабря.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Налогоплательщики получат ответы на вопросы о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, не получившие или утратившие налоговые уведомления смогут получить их дубликаты или подать заявления об уточнении своих обязательств, сообщить о неточности в сведениях, указанных в налоговом уведомлении, а также представить документы, подтверждающие право на льготу.

Желающие смогут зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). Специалисты инспекций в дни акции подробно расскажут о «Личном кабинете», который предоставляет широкий спектр услуг для виртуального общения с налоговой службой.

где и когда

Дни открытых дверей планируется провести 23 ноября 2018 года (пятница) с 9.00 до 18.00 во всех налоговых инспекциях региона и территориально-обособленных местах (ТОРМах):

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Тульской области — Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д. 4;

ТОРМ Тульская область, г. Плавск, ул. Матвеева, д. 9а;

ТОРМ Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д. 1в;

ТОРМ Тульская область, г. Белев, ул. К. Маркса, д.55;

ТОРМ Тульская область, поселок Арсеньево, ул. Бандикова, д. 77 б;

ТОРМ Тульская область, поселок Одоев, ул. Л. Толстого, д. 2а;

ТОРМ Тульская область, поселок Теплое, ул. Комсомольская, д.8;

ТОРМ Тульская область, поселок Чернь, ул. Карла Маркса, д. 27а;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области — Тульская область, поселок Ленинский, ул. Терешковой, д. 4;

ТОРМ Тульская область, г. Алексин, ул. Горького, д. 13а;

ТОРМ Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, д. 4в;

ТОРМ Тульская область, г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 17;

ТОРМ Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7;

ТОРМ Тульская область, поселок Заокский, Нечаевское шоссе, д. 2

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской области — Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 14;

ТОРМ Тульская область, г. Богородицк, ул. Победы, д. 57;

ТОРМ Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 32, каб. 103;

ТОРМ Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44 а;

ТОРМ Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д. 10а

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тульской области — г. Тула, ул. Калинина, д. 3;

Операционный зал Межрайонной ИФНС России № 12 по Тульской области - г. Тула, ул. Смидович, д.20-б;

Операционный зал Межрайонной ИФНС России № 12 по Тульской области — г. Тула, ул. Тургеневская, д. 66.

Также 23 ноября в следующих отделениях МФЦ будут работать «Мобильные налоговые офисы»:

МФЦ № 8 г. Донской, Центральный микрорайон, ул. Комсомольская, д.4;

МФЦ № 3 Каменский район, пгт. Архангельское, ул. Тихмирова, д38а;

МФЦ № 30 Алексинский район, пгт. Новогуровский, ул. Школьная, д. 12.

В субботу 24 ноября 2018 года с 10.00 до 15.00 налогоплательщиков ждут в головных офисах налоговых инспекций региона:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Тульской области — Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д. 4;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области — Тульская область, поселок Ленинский, ул. Терешковой, д. 4;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской области — Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 14;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тульской области — г. Тула, ул. Калинина, д. 3

Всю необходимую информацию можно получить по бесплатному общефедеральному телефонному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22.