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Погода в Туле 21 ноября: облачно с прояснениями, до +2, небольшой снег

Погода в Туле 21 ноября: облачно с прояснениями, до +2, небольшой снег

Синоптики обещают гололедицу, ветер и атмосферное давление ниже нормы.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», менее 1 мм), на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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