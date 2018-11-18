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В Алексине ночью загорелся частный дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Алексине ночью загорелся частный дом

С огнём боролись четыре пожарных расчёта.

Накануне, 17 ноября, в 22.13, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Жданова в Алексине. На место происшествия немедленно выехали четыре пожарных расчета.

Добравшись до места в 22.18, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за четыре минуты. Никто не пострадал, дом практически полностью выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:07 +1
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