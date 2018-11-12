Атмосферное давление в Туле поднялось до рекордной отметки

Фото gismeteo.ru.

В ночь на 12 ноября атмосферное давление в Туле поднялось до рекордного показателя — 765 мм ртутного столба.

Синоптики призывают туляков с заболеваниями сердца и сосудов внимательнее отнестись к своему здоровью: избегать физического напряжения и стресса, пить больше жидкости.

Атмосферное давление, по прогнозу синоптиков, начнет снижаться уже с середины этой недели и придет в норму к выходным (753-747 мм ртутного столба). Температура воздуха – до -1°C, в регионе пройдет мокрый снег.

По данным Meteoinfo.ru.