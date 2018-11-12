новости
новости
Регистрация
Атмосферное давление в Туле поднялось до рекордной отметки
Фото gismeteo.ru.

Атмосферное давление в Туле поднялось до рекордной отметки

Метеозависимым людям рекомендуют избегать физических нагрузок и стресса.

В ночь на 12 ноября атмосферное давление в Туле поднялось до рекордного показателя — 765 мм ртутного столба.

Синоптики призывают туляков с заболеваниями сердца и сосудов внимательнее отнестись к своему здоровью: избегать физического напряжения и стресса, пить больше жидкости.

Атмосферное давление, по прогнозу синоптиков, начнет снижаться уже с середины этой недели и придет в норму к выходным (753-747 мм ртутного столба). Температура воздуха – до -1°C, в регионе пройдет мокрый снег.

По данным Meteoinfo.ru.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:47 +4
Другие статьи по темам
Событие
Рекордвысокое атмосферное давлениезаболевания сердечно-сосудистой системыизбегать стресса
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки держат в банках 185,4 млрд рублей
Туляки держат в банках 185,4 млрд рублей
В Минске состоится VI форум «Святость материнства»
В Минске состоится VI форум «Святость материнства»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.