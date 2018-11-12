новости
новости
Регистрация
Туляки держат в банках 185,4 млрд рублей

Туляки держат в банках 185,4 млрд рублей

Такую цифру по состоянию на начало октября озвучили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На начало октября 2018 года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках достигла 185,4 млрд рублей. Она превысила соответствующий показатель прошлого года на 8,2%.

Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, выросли на 36,3% – до 3,8 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области составил 22,6 млрд рублей, увеличившись на 41,4%.

Как и прежде, жители региона открывают вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте по сравнению с аналогичной датой прошлого года практически не изменилась (с 91,7% до 92,0%), отметили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На начало октября на территории Тульской области действовал 1 региональный банк, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, открытых на территории области, 254 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

сегодня, в 11:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
банкивклады
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая представит тулякам Всероссийский проект «Ходи, Россия!»
Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая представит тулякам Всероссийский проект «Ходи, Россия!»
Атмосферное давление в Туле поднялось до рекордной отметки
Атмосферное давление в Туле поднялось до рекордной отметки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.