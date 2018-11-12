Туляки держат в банках 185,4 млрд рублей

Такую цифру по состоянию на начало октября озвучили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На начало октября 2018 года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках достигла 185,4 млрд рублей. Она превысила соответствующий показатель прошлого года на 8,2%.

Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, выросли на 36,3% – до 3,8 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области составил 22,6 млрд рублей, увеличившись на 41,4%.

Как и прежде, жители региона открывают вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте по сравнению с аналогичной датой прошлого года практически не изменилась (с 91,7% до 92,0%), отметили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На начало октября на территории Тульской области действовал 1 региональный банк, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, открытых на территории области, 254 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).