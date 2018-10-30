В Туле из-за фестиваля «Улыбнись, Россия!» ограничат движение транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В Туле в связи с проведением фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 31 октября до 10 ноября по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции;

по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции; с 3 по 9 ноября с 00.00 до 23.00 по ул. Советской на территории, прилегающей к зданию ГКЗ.

Афишу кинофестиваля можно прочитать здесь.