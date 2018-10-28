Где в Туле 29 октября не будет электроэнергии

29 октября в Туле сотрудники «ТГЭС» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 не будет электроэнергии по следующим адресам:

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14−26 (чётн.), 21-а-37 (нечётн.)

ул. 1-я Криволученская, 6−12 (чётн.), 13−53 (нечётн.);

ул. 2-я Криволученская, 18−44 (чётн.), 27−45 (нечётн.);

ул. 3-я Криволученская, 14-а, 14-б, 14-в, 16-а, 16-б, 16-в, 10−20 (чётн.);

ул. 5-я Криволученская, 5-а, 10-а, 10-б, 10-в, 22−28 (чётн.)

ул. Дзержинского, 5, 6/4; ул. Р. Люксембург (КНС — 1),

ул. Советская, (КНС — 9)

ул. Михеева, 6, 4-б, 4-а, 4, 10-а, 12, 10, 8, 11, 14;

ул. Кауля, 47 к. 1, к. 3;

ул. Лозинского, 12, 12-а, 9/1;

ул. Л. Толстого, 68

пр-т Ленина, 91-а

ул. Скуратовская, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117;

п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5; ул. Калинина, 1-б; пер. Пушкинский, 5; ул. Жданова, 2

Мясново: Одоевское шоссе, 3-д, 1, 5, 1-а, 1-б

п. Михалково: ул. Тверская, 8; ул. Михалковская, 64, 68; 1-й пр-зд Михалковский, 16, 18; 2-й пр-зд Михалковский, 6, 8; 3-й пр-зд Михалковский, 2, 6, 7, 8, 9; 4-й-5-й Михалковские пр-ды,

ул. М. Смирнова, 92−122 (чётн.)

ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16−28 (чётн.);

ул. Кобзева, 21−39 (нечётн.), 20−36 (чётн.);

5-й пр-зд, 1−13 (нечётн.), 2−22 (чётн.);

6-й пр-зд, 1−16;

ул. Шишкова, 1−17 (нечётн.), 4−12 (чётн.), 12-а, 12-б, 12-в.