Погода в Туле 29 октября: сильный ветер и мокрый снег

Температура воздуха днем — от +2 до +7°С.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 октября в регионе будет облачно с прояснениями. Днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные (по данным сайта Метеоинфо до 9 мм).

Ветер днем восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха по области днем — от +2 до +7°С. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.