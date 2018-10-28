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Погода в Туле 29 октября: сильный ветер и мокрый снег

Погода в Туле 29 октября: сильный ветер и мокрый снег

Температура воздуха днем — от +2 до +7°С.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 октября в регионе будет облачно с прояснениями. Днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные (по данным сайта Метеоинфо до 9 мм).

Ветер днем восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха по области днем — от +2 до +7°С. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 07:00 +3
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