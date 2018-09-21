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В субботу в администрации Тулы дежурит Дмитрий Городничев

В субботу в администрации Тулы дежурит Дмитрий Городничев

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 22 сентября, в тульской администрации дежурит заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу по благоустройству Дмитрий Городничев.

23 сентября за порядком в областном центре проследит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец.

По любым аварийным и внештатным ситуациям жителям следует обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:02 0
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