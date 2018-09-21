В субботу в администрации Тулы дежурит Дмитрий Городничев

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 22 сентября, в тульской администрации дежурит заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу по благоустройству Дмитрий Городничев.

23 сентября за порядком в областном центре проследит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец.