В Туле на благотворительном фестивале помощи животным собаки обрели хозяев: фоторепортаж

Фото Александра Воронина.

Также туляки смогли получить консультацию ветеринаров и привить своих домашних питомцев от бешенства.

В Туле уже в третий раз состоялся благотворительный фестиваль помощи животным. Он прошел в ТРЦ «Макси». Основная задача мероприятия — сформировать бережное и ответственное отношение к животным не только у детей, но и у взрослых.

15 сентября был День кошек, 16-го — День собак. Фестиваль посетили студенты-первокурсники Тульского сельскохозяйственного колледжа, поступившие на новую специальность «Кинология». Ребята ознакомились с работой волонтеров и узнали, как правильно ухаживать за животными.

На благотворительной ярмарке гости приобрели сувениры, корма и всё необходимое для животных из приюта.

Помимо этого на фестивале туляки смогли получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.