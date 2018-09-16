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В Туле на благотворительном фестивале помощи животным собаки обрели хозяев: фоторепортаж
Фото Александра Воронина.

В Туле на благотворительном фестивале помощи животным собаки обрели хозяев: фоторепортаж

Также туляки смогли получить консультацию ветеринаров и привить своих домашних питомцев от бешенства.

В Туле уже в третий раз состоялся благотворительный фестиваль помощи животным. Он прошел в ТРЦ «Макси». Основная задача мероприятия — сформировать бережное и ответственное отношение к животным не только у детей, но и у взрослых.

15 сентября был День кошек, 16-го — День собак. Фестиваль посетили студенты-первокурсники Тульского сельскохозяйственного колледжа, поступившие на новую специальность «Кинология». Ребята ознакомились с работой волонтеров и узнали, как правильно ухаживать за животными.

 
На благотворительной ярмарке гости приобрели сувениры, корма и всё необходимое для животных из приюта.
 
Помимо этого на фестивале туляки смогли получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.
Галерея
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 1
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 2
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 3
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 4
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 5
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 6
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 7
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 8
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 9
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 10
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 11
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 12
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 13
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 14
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 15
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 16
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 17
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 18
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 19
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 20
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 21
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 22
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 23
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 24
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 25
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 26
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 27
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 28
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 29
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 30
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 31
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 32
Благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 33
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:17 +9
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