Фото Александра Воронина.
В Туле на благотворительном фестивале помощи животным собаки обрели хозяев: фоторепортаж
Также туляки смогли получить консультацию ветеринаров и привить своих домашних питомцев от бешенства.
В Туле уже в третий раз состоялся благотворительный фестиваль помощи животным. Он прошел в ТРЦ «Макси». Основная задача мероприятия — сформировать бережное и ответственное отношение к животным не только у детей, но и у взрослых.
15 сентября был День кошек, 16-го — День собак. Фестиваль посетили студенты-первокурсники Тульского сельскохозяйственного колледжа, поступившие на новую специальность «Кинология». Ребята ознакомились с работой волонтеров и узнали, как правильно ухаживать за животными.
На благотворительной ярмарке гости приобрели сувениры, корма и всё необходимое для животных из приюта.
Помимо этого на фестивале туляки смогли получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.
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