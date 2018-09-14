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В Туле на улице Буденного после столкновения с «семеркой» опрокинулся грузовик
Фото Андрея Разореного.

В Туле на улице Буденного после столкновения с «семеркой» опрокинулся грузовик

Обстоятельства ДТП выясняются.

14 сентября днем в Туле на улице Буденного после столкновения с «семеркой» опрокинулась грузовая «Газель». Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. По их словам, легковушка выезжала с второстепенной дороги и врезалась в бок грузовику.

По предварительным данным, оба водителя получили незначительные травмы. Все обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:06 +3
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