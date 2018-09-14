В Туле на улице Буденного после столкновения с «семеркой» опрокинулся грузовик

Фото Андрея Разореного.

14 сентября днем в Туле на улице Буденного после столкновения с «семеркой» опрокинулась грузовая «Газель». Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. По их словам, легковушка выезжала с второстепенной дороги и врезалась в бок грузовику.

По предварительным данным, оба водителя получили незначительные травмы. Все обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ГИБДД.