В Суворовском районе после ремонта открылся медпункт

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области.

Этого события местные жители ждали пять лет.

В селе Березово Суворовского района после капитального ремонта открылся фельдшерский здравпункт. Этого события местные жители ждали пять лет.

В ходе ремонта была проведена замена оконных блоков, дверей, системы индивидуального электрического отопления, в помещениях выложена кафельная плитка, установлена новая сантехника.

Сейчас в селе Березово проживают 250 человек, 15 из них — дети. Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер высшей категории Марина Филипенко.

В отремонтированном здравпункте жители могут сделать ЭКГ, прививки, провести экспресс-диагностику на определение уровня глюкозы в крови, получить консультацию фельдшера.

Также осуществляется патронаж детей и обслуживание вызовов на дому.

Амбулаторный прием проводится фельдшером 2 раза в неделю (по вторникам и четвергам) с 8.00 до 11.00. По графику на фельдшерский здравпункт приезжает участковый терапевт, а также передвижные медицинские комплексы (флюорограф, передвижная амбулатория).