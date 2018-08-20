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Метеопредупреждение: На Тулу идут сильный ветер и грозы

Метеопредупреждение: На Тулу идут сильный ветер и грозы

Региональное МЧС предупреждает туляков о непогоде.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21.00 20 августа по 21.00 21 августа на территории Тульской области ожидается ночью местами небольшой дождь, днем дождь, местами сильный. Грозы. Ветер юго-западный, западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. При грозе порывы ветра 13-18 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  • Машину паркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

сегодня, в 13:57 0
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