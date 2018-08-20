В Тульскую область привезут мощи святой Матроны Московской

Они будут находиться в храмах Ясногорска и Плавска.

В Свято-Сергиевском храме Плавска (ул. Коммунаров, 48) с 1 по 16 сентября и в храме в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской Ясногорска (ул. Л. Толстого, 11) с 17 сентября по 1 октября будет пребывать ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

В эти дни храмы будут открыты с 8.00 до 17.00.

Ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

Святая блаженная Матрона помогает в самых разных бедах и скорбях – в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, в заботе о детях и их благополучии, помогает в рождении детей, укрепляет в вере.