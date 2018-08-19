В Узловой няня обворовала мать своего подопечного

Мировым судьей судебного участка № 43 Узловского судебного района вынесен обвинительный приговор в отношении 23-летней девушки, обвиняемой в краже.

По данным региональной прокуратуры, 7 июля, с 8.00 до 15.45 осужденная находилась в квартире потерпевшей, куда пришла для присмотра за малолетним ребенком.

Из стоявшей в серванте вазы, в которой хранились золотые изделия, злоумышленница похитила золотое кольцо 585 пробы, стоимостью 3808 рублей. Положив украшение в свою сумку, она унесла его и сдала в ломбард. Суд приговорил воровку к штрафу на сумму в десять тысяч рублей.