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В Узловой няня обворовала мать своего подопечного

В Узловой няня обворовала мать своего подопечного

Девушка позарилась на золотое кольцо, лежавшее в серванте.

Мировым судьей судебного участка № 43 Узловского судебного района вынесен обвинительный приговор в отношении 23-летней  девушки, обвиняемой в краже.

По данным региональной прокуратуры, 7 июля, с 8.00 до 15.45 осужденная находилась в квартире потерпевшей, куда пришла для присмотра за малолетним ребенком.

Из стоявшей в серванте вазы, в которой хранились золотые изделия, злоумышленница похитила золотое кольцо 585 пробы, стоимостью 3808 рублей. Положив украшение в свою сумку, она унесла его и сдала в ломбард. Суд приговорил воровку к штрафу на сумму в десять тысяч рублей.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:10 0
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Место
Тульская областьУзловая

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