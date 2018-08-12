Метеопредупреждение: На юге Тульской области объявлен 4-й класс пожарной опасности

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 13 по 15 августа 2018 года по югу и юго-востоку Тульской области (Плавск, Волово, Ефремов, Узловая) ожидается сохранение 4 класса пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа: