Администрация Тулы: Провал в центре Тулы ликвидируют за несколько дней
Работы будет проводить подрядная организация, выполнявшая благоустройство площади.
Тульские власти прокомментировали сообщение Myslo о провале асфальта в центре Тулы.
- В течение нескольких дней подрядчик проведёт работы по устранению провала асфальтового покрытия, — сообщили в пресс-службе администрации.
Ранее Myslo сообщал о провале глубиной 20−25 см на Крестовоздвиженской площади: новое асфальтовое покрытие провалилось вокруг колодца.
Именно в этом месте весной 2018-го проходили масштабные археологические раскопки, в ходе которых был найден фрагмент храма XVIII века, часть старинного городского кладбища (историки нашли 67 гробов). Также в этом месте был обнаружен огромный комплекс торговой площади, который сохранился под толщей земли в 1,5−2 метра.
Возможно, после проведения раскопок это место плохо засыпали, поэтому и образовался провал.