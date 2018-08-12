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Администрация Тулы: Провал в центре Тулы ликвидируют за несколько дней
Фото Дмитрия Дзюбина.

Администрация Тулы: Провал в центре Тулы ликвидируют за несколько дней

Работы будет проводить подрядная организация, выполнявшая благоустройство площади.

Тульские власти прокомментировали сообщение Myslo о провале асфальта в центре Тулы.

- В течение нескольких дней подрядчик проведёт работы по устранению провала асфальтового покрытия, — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее Myslo сообщал о провале глубиной 20−25 см на Крестовоздвиженской площади: новое асфальтовое покрытие провалилось вокруг колодца.

Именно в этом месте весной 2018-го проходили масштабные археологические раскопки, в ходе которых был найден фрагмент храма XVIII века, часть старинного городского кладбища (историки нашли 67 гробов). Также в этом месте был обнаружен огромный комплекс торговой площади, который сохранился под толщей земли в 1,5−2 метра.

Возможно, после проведения раскопок это место плохо засыпали, поэтому и образовался провал.

 
 
Автор: Юлия Королева, вчера, в 21:53 +3
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