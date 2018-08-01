2 августа на улицах Тулы отключат светофоры
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
В четверг, 2 августа, будут отключены светофоры:
- с 9.00 до 17.00 — на пересечении улиц Октябрьской и Нормандии-Неман, Кутузова и Гастелло (включая светофоры возле Пролетарского парка и ул. Софьи Ковалевской);
- с 10.00 до 16.00 — на пересечении улиц Советской и Фридриха Энгельса.
Отключение светофоров связано с проведением плановых работ АО «Тульские городские электрические сети».
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