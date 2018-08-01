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2 августа на улицах Тулы отключат светофоры

2 августа на улицах Тулы отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В четверг, 2 августа, будут отключены светофоры:

  • с 9.00 до 17.00 — на пересечении улиц Октябрьской и Нормандии-Неман, Кутузова и Гастелло (включая светофоры возле Пролетарского парка и ул. Софьи Ковалевской);
  • с 10.00 до 16.00 — на пересечении улиц Советской и Фридриха Энгельса.

Отключение светофоров связано с проведением плановых работ АО «Тульские городские электрические сети».

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:30 −1
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улица Октябрьскаяулица Кутузоваулица Советскаяулица Фридриха Энгельса

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