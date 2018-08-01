Фото Юлии Александровой.
В Туле на ул. Рязанской сбили пешехода
Мужчине оказали первую помощь очевидцы.
Сегодня, 1 августа, около 9 утра в Туле на пересечении улиц Рязанской и Овражной автомобиль «Шевроле Лачетти» сбил мужчину.
Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь.
Как рассказал корреспонденту Myslo водитель «Лачетти», он ехал в сторону Восточного обвода. При подъезде к повороту на ул. Овражную водителю закрыл обзор другой автомобиль. В это время дорогу переходили двое мужчин: один успел пройти, а другой попал под машину.
Все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
Другие статьи по темам
Место
Прочее