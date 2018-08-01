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В Туле на ул. Рязанской сбили пешехода
Фото Юлии Александровой.

В Туле на ул. Рязанской сбили пешехода

Мужчине оказали первую помощь очевидцы.

Сегодня, 1 августа, около 9 утра в Туле на пересечении улиц Рязанской и Овражной автомобиль «Шевроле Лачетти» сбил мужчину.

Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь.

Как рассказал корреспонденту Myslo водитель «Лачетти», он ехал в сторону Восточного обвода. При подъезде к повороту на ул. Овражную водителю закрыл обзор другой автомобиль. В это время дорогу переходили двое мужчин: один успел пройти, а другой попал под машину.

Все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП на пересечении Рязанской и Овражной, Фото: 1
ДТП на пересечении Рязанской и Овражной, Фото: 2
ДТП на пересечении Рязанской и Овражной, Фото: 3
ДТП на пересечении Рязанской и Овражной, Фото: 4
ДТП на пересечении Рязанской и Овражной, Фото: 5
ДТП на пересечении Рязанской и Овражной, Фото: 6
сегодня, в 09:32 0
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