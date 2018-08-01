В Туле на ул. Рязанской сбили пешехода

Фото Юлии Александровой.

Сегодня, 1 августа, около 9 утра в Туле на пересечении улиц Рязанской и Овражной автомобиль «Шевроле Лачетти» сбил мужчину.

Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь.

Как рассказал корреспонденту Myslo водитель «Лачетти», он ехал в сторону Восточного обвода. При подъезде к повороту на ул. Овражную водителю закрыл обзор другой автомобиль. В это время дорогу переходили двое мужчин: один успел пройти, а другой попал под машину.

Все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.