Тулячка обнаружила в рыбных консервах неизвестного «монстра»

Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Ирина Ахтямова. Она рассказала, что в ТЦ «Дружба», расположенном на ул. М. Горького, приобрела тюльку. В рыбе она обнаружила неизвестное существо, похожее на маленького аллигатора.

- Желание есть рыбку как-то пропало, — говорит Ирина.

Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Теперь специалисты выяснят обстоятельства этого случая.