Тулячка обнаружила в рыбных консервах неизвестного «монстра»
Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
В редакцию Myslo обратилась тулячка Ирина Ахтямова. Она рассказала, что в ТЦ «Дружба», расположенном на ул. М. Горького, приобрела тюльку. В рыбе она обнаружила неизвестное существо, похожее на маленького аллигатора.
- Желание есть рыбку как-то пропало, — говорит Ирина.
Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Теперь специалисты выяснят обстоятельства этого случая.
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