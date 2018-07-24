В 2019 году в Тульской области невостребованную землю вернут в сельхозоборот

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За последние шесть лет площадь сельхозугодий в регионе увеличилась на треть.

На еженедельном оперативном совещании под председательством главы Тульской области Алексея Дюмина обсуждался вопрос возврата невостребованных земель в сельскохозяйственный оборот.

Региональный министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев отметил, что в начале года общая площадь сельхозугодий в Тульской области составила 1 814 800 га. В основном эти земли используются под пашню под посев сельхозкультур. За последние шесть лет площадь пашни увеличилась больше, чем на 25% - с 848 000 га до 1 057 000 га. По итогам прошлого года посевная площадь составила 867 100 га. Это максимальный показатель за последние 15 лет. Также в 2017 году был собран рекордный за последние 30 лет урожай зерновых.

В дальнейших планах министерства — увеличение посевной площади сельскохозяйственных культур до 1 млн га в 2021 году.

По словам Дмитрия Миляева, увеличение объемов производства сельхозпродукции создает предпосылки для увеличения количества перерабатывающих производств.Это приведет к созданию новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет и повышению экспортного потенциала.

Одним из важных элементов ввода в оборот является оформление в муниципальную собственность невостребованных земельных долей.

В результате совместной работы с администрациями муниципальных образований площадь невостребованных земель сократилась со 138 200 га в 2013 году до 33 100 га в 2018 году. На сегодня полностью озавершено оформление земельных долей в Белевском, Веневском, Воловском, Заокском, Каменском, Куркинском, Плавском, Тепло-Огаревском, Щекинском районах и Ефремове. В остальных муниципалитетах работа продолжается.

Завершение этой работы является важным фактором повышения инвестиционной привлекательности АПК региона. Кроме того, это положительно сказывается и на внешнем облике села: снижается количество земель, заросших бурьяном, а также опасной сорной растительности.

Губернатор Алексей Дюмин поставил региональному минсельхозу задачу — по итогам 2019 года выйти на рост общего объема посевной площади, а муниципалитетам — завершить работу по оформлению невостребованных земельных долей.

- Необходимо завершить работу по оформлению невостребованных земельных долей до конца 2019 года в полном объеме, а также активизировать работу органов муниципального земельного контроля, — сказал Алексей Дюмин.