В Тульской области разыскиваются очевидцы смертельного ДТП

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 30 июня в 2.15 на 53-м км автодороги «Тула — Новомосковск». 27-летний водитель автомобиля «Чери Тиго», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево.

26-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на 17-е сутки после ДТП в тульской больнице. Об этом пишет портал «Знамя Узловая».

Всех свидетелей и очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефонам: (48731) 6-02-85, 6-60-46, 6-02-02, ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району.