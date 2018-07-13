В Туле экскурсионный автобус отправится по новому маршруту

Фото из архива Myslo.

14 и 15 июля городской экскурсионный автобус отправится по новому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

От музея самоваров автобус проследует в одну из самых старых частей города — Заречье. По ходу экскурсии можно будет увидеть выставку военной техники перед музеем оружия, храм XVIII века, который туляки прозвали «Никола богатый», исторические особняки купцов по улице Миллионной, памятник герою русско-японской войны адмиралу В. Ф. Рудневу , мемориал «Защитникам неба Отечества».

Одной из наиболее интересных частей экскурсии станет путешествие по родовой усадьбе А. С. Хомякова — славянофила, философа, поэта и общественного деятеля. Все желающие смогут побывать на экскурсии по дому XVIII века, прогуляться в парке с каскадными прудами, посетить действующий храм во имя Сретения Господня и увезти на память приятные сувениры, сделанные собственными руками.

Маршрут:

Отправление автобуса в 12.00 от музея самоваров (ул. Менделеевская, 8), стоимость экскурсии — 200 рублей.

Программа рассчитана на 2,5 часа, в стоимость включены проезд с гидом, обзорная экскурсия по ходу движения, посещение усадьбы и памятный сувенир.

Билеты можно приобрести в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр. Ленина, 27) или перед отправкой в автобусе.