В Туле экскурсионный автобус отправится по новому маршруту
Рассказываем подробности.
14 и 15 июля городской экскурсионный автобус отправится по новому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
От музея самоваров автобус проследует в одну из самых старых частей города — Заречье. По ходу экскурсии можно будет увидеть выставку военной техники перед музеем оружия, храм XVIII века, который туляки прозвали «Никола богатый», исторические особняки купцов по улице Миллионной, памятник герою русско-японской войны адмиралу
Одной из наиболее интересных частей экскурсии станет путешествие по родовой усадьбе
Маршрут:
Отправление автобуса в 12.00 от музея самоваров (ул. Менделеевская, 8), стоимость экскурсии — 200 рублей.
Программа рассчитана на 2,5 часа, в стоимость включены проезд с гидом, обзорная экскурсия по ходу движения, посещение усадьбы и памятный сувенир.
Билеты можно приобрести в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр. Ленина, 27) или перед отправкой в автобусе.