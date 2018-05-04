В Туле на улице Союзной обустраивают парковку

Фото Myslo и пресс-службы администрации Тулы.

Какие работы ведутся сейчас, рассказали в городской администрации.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел выездное рабочее совещание, в ходе которого обсуждался вопрос обустройства парковочного пространства в центре города.

В настоящее время на ул. Союзной ведутся работы по благоустройству парковки на 150 мест. Напомним, что в дневное время парковка будет бесплатной, а ночью – платной.

Евгений Авилов поручил проработать вопрос обустройства ограждения около котельной, здесь необходимо установить бетонные блоки и забор.

Также глава администрации проинспектировал работы по ремонту покрытия на улицах Скуратовской и Мосина в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Проводятся работы по фрезерованию, замене бордюрного камня, подготовке к асфальтированию. На ул. Скуратовской ведется также строительство тротуара.