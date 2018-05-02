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16-летний туляк угнал машину маминой подруги

16-летний туляк угнал машину маминой подруги

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

36-летняя тулячка с заявлением обратилась в полицию. Женщина сообщила, что от дома №20 по улице Кутузова у нее угнали автомобиль ВАЗ-2107, 2007 года выпуска.

- На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Стражи порядка выяснили: кража произошла в период с 29 апреля по 1 мая, путем повреждения замка двери и замка зажигания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Угонщиком оказался 16-летний сын знакомой заявительницы, который проживает в соседнем доме. От него получены признательные показания. Похищенный автомобиль обнаружен и возвращен законной владелице.

В полиции по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 18:34 0
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