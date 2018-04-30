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Миодраг Божович готов к переговорам с «Зенитом»

Миодраг Божович готов к переговорам с «Зенитом»

Об этом главный тренер тульского «Арсенала» заявил во время интервью на телеканале «Матч!».

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович 29 апреля стал гостем прямого эфира в программе «После футбола» с Георгием Черданцевым. В эфире он заявил, что готов провести переговоры с «Зенитом, если из питерского клуба поступит предложение.

- Я что-то слышал такое, но со мной никто не разговаривал, — сказал Божович.

- Если позвонят из «Зенита» и скажут: «Миодраг, мы вас ждем». Готовы вести переговоры?

- Да, готов.

сегодня, в 11:58 −5
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