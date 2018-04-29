В скверах Тулы красят лавочки

Работы ведутся в сквере Л. Толстого и на площади Победы.

Сегодня в Туле продолжаются работы по срезке грунта, покраске бордюров, скамеек и ограждений безопасности

29 апреля в работах по благоустройству и наведению порядка задействовано 67 единиц спецтехники и 105 человек.

Специалисты коммунальных служб зачищают и красят ограждения на Павшинском мосту, ул. Ф. Энгельса, Путейской, Смидович, Металлургов и др.

Урны и скамейки сегодня красят в сквере Л. Толстого, на площади Победы, бордюры – на Восточном обводе, ул. Ф. Энгельса, Металлургов, Смидович, Путейской, Карпова и др.

Также производится побелка деревьев на ул. Менделеевской, Советской, Каракозова, Одоевском шоссе, Веневском шоссе, Красноармейском пр-те.

Срезка грунта ведется на ул. Рязанской (от Городского переулка). Также производятся работы по подметанию, мойке дорог, тротуаров, скверов, разворотных колец, сбору и вывозу смета и мусора.