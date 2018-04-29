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Туляки сняли на видео движение колонны военной техники по пр. Ленина

Туляки сняли на видео движение колонны военной техники по пр. Ленина

Сами авторы видео назвали его демо-версией парада.

Сегодня с 10 до 12 часов на пл. Ленина в преддверие 9 мая состоялась репетиция парада Победы.

Ехавшие около полудня по пр. Ленина водители стали свидетелями движения колонны механизированной колонны по магистральной улице Тулы. 

Отметим, что в День Победы по главной площади Тулы проедут 50 единиц военной техники, в том числе и разработки тульских оборонных предприятий. 

Ставшие свидетелями движения техники читатели портала Myslo сняли происходящее на видео и поделились впечатлениями с остальными туляками, прислав видео в официальную группу портала в ВКонтакте.

Авторы видео назвали демо-версией парада:

Напомним, репетиции пройдут на площади Ленина 30 апреля, 2 мая и 6 мая. Время проведения – с 10:00 до 12:00.

 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:35 +3
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