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Светофор на ул. Оружейной в Туле в понедельник обследуют специалисты
Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Ранее Myslo писал о светофоре, расположенном на улице Оружейной. Он размещен таким образом, что из-за столба и дорожных знаков автомобилисты его не замечают.
В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали это:
- В понедельник, 16 апреля, светофор будет обследован специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы для принятия соответствующего решения.
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