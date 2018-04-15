новости
новости
Регистрация
Светофор на ул. Оружейной в Туле в понедельник обследуют специалисты
Фото из соцсетей.

Светофор на ул. Оружейной в Туле в понедельник обследуют специалисты

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее Myslo писал о светофоре, расположенном на улице Оружейной. Он размещен таким образом, что из-за столба и дорожных знаков автомобилисты его не замечают.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали это:

- В понедельник, 16 апреля, светофор будет обследован специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы для принятия соответствующего решения.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 22:22 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
светофоравтомобилисты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 16 апреля отключат электроэнергию
Где в Туле 16 апреля отключат электроэнергию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.