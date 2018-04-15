Светофор на ул. Оружейной в Туле в понедельник обследуют специалисты

Фото из соцсетей.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее Myslo писал о светофоре, расположенном на улице Оружейной. Он размещен таким образом, что из-за столба и дорожных знаков автомобилисты его не замечают.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали это:

- В понедельник, 16 апреля, светофор будет обследован специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы для принятия соответствующего решения.