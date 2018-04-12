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«Бесправная» автоледи устроила ДТП под Тулой: пострадали трое
Фото УГИБДД по Тульской области.

«Бесправная» автоледи устроила ДТП под Тулой: пострадали трое

Среди пострадавших – пятилетний ребенок.

11 апреля в 17.15 на 2-м километре автодороги «Чернь-Медведки» 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Ситроен С4», врезалась в ВАЗ-21150. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Девушка не имеет права управления транспортными средствами.

В результате ДТП пострадали три человека. Водителя ВАЗа увезли в больницу с телесными повреждениями, а его пассажирам (пятилетнему мальчику и 56-летней женщине) оказали медпомощь на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 +1
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