Фото УГИБДД по Тульской области.
«Бесправная» автоледи устроила ДТП под Тулой: пострадали трое
Среди пострадавших – пятилетний ребенок.
11 апреля в 17.15 на 2-м километре автодороги «Чернь-Медведки» 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Ситроен С4», врезалась в ВАЗ-21150. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Девушка не имеет права управления транспортными средствами.
В результате ДТП пострадали три человека. Водителя ВАЗа увезли в больницу с телесными повреждениями, а его пассажирам (пятилетнему мальчику и 56-летней женщине) оказали медпомощь на месте происшествия.
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