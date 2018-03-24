В Туле прошел «Тульский культурный форум-2018»
Мероприятие прошло в преддверии Дня работника культуры.
23 марта в Городском концертном зале прошел культурный форум, объединивший на одной площадке известных спикеров, представителей учреждений культуры, участников общественных культурных объединений, культурных центров, творческих и индустриальных кластеров.
Здесь же была организована интерактивная выставка проектов, где все желающие могли ознакомиться с деятельностью организаций.
В рамках образовательной части форума прошли лекции и дискуссии с участием ведущих спикеров, в частности были затронуты темы продвижения туризма в Туле, литературы и поэтического искусства, современных тенденций развития культурных сообществ и общественных пространств.
Затем началась церемония награждения проектов по номинациям: «Кино», «Событийное мероприятие», «Издательское дело/Литература», «Открытый музей», «Инклюзивные практики», «Практики работы с детьми и молодежью», «Визуальное искусство», «Библиотечное дело», «Духовное возрождение», «Народные промыслы».
В завершение праздника состоялся концерт, посвященный Дню работника культуры. Для туляков выступил Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Лаврика.