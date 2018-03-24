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В Туле прошел «Тульский культурный форум-2018»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прошел «Тульский культурный форум-2018»

Мероприятие прошло в преддверии Дня работника культуры.

23 марта в Городском концертном зале прошел культурный форум, объединивший на одной площадке известных спикеров, представителей учреждений культуры, участников общественных культурных объединений, культурных центров, творческих и индустриальных кластеров. 

Здесь же была организована интерактивная выставка проектов, где все желающие могли ознакомиться с деятельностью организаций.

В рамках образовательной части форума прошли лекции и дискуссии с участием ведущих спикеров, в частности были затронуты темы продвижения туризма в Туле, литературы и поэтического искусства, современных тенденций развития культурных сообществ и общественных пространств.

Затем началась церемония награждения проектов по номинациям: «Кино», «Событийное мероприятие», «Издательское дело/Литература», «Открытый музей», «Инклюзивные практики», «Практики работы с детьми и молодежью», «Визуальное искусство», «Библиотечное дело», «Духовное возрождение», «Народные промыслы».

В завершение праздника состоялся концерт, посвященный Дню работника культуры. Для туляков выступил Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Лаврика.

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Тульский культурный форум - 2018, Фото: 1
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 2
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 3
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 4
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 5
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 6
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 7
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 8
Тульский культурный форум - 2018, Фото: 9
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:03 −1
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