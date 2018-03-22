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Туляк, напавший с ножом на прохожую, на пять лет отправится в колонию

Туляк, напавший с ножом на прохожую, на пять лет отправится в колонию

Мужчина отобрал у потерпевшей сумку, в которой находились деньги – чуть больше пяти тысяч рублей.

Зареченский районный суд вынес приговор ранее судимому 24-летнему туляку Роману Ш. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек признан виновным в совершении разбоя.

Суд установил, что 15 ноября прошлого года, около десяти часов вечера преступник, находясь на улице Ряжской, увидел идущую по проезжей части улицы ранее незнакомую ему гражданку, на плече у которой находилась сумка.

Злоумышленник подошел к потерпевшей сзади, схватил её за плечи, приставил к ее горлу перочинный нож и отобрал сумку, в которой было 5038 рублей, а затем скрылся. Суд приговорил разбойника к пяти годам колонии общего режима.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:30 0
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