Туляков приглашают отметить 8 Марта в Центральном парке

Туляков приглашают отметить Международный женский день в Центральном парке. 8 марта с 13.00 до 16.00 для посетителей будут работать несколько интерактивных площадок.

Основное действие развернется на эстраде парка, где пройдет концертная программа с выступлением тульских артистов и розыгрышем призов от партнера праздника «Русское радио».

На фонтанной площади будет организована романтическая фотоплощадка «Букет цветов» и ярмарка тульских мастеров.

Кроме того, с 14.00 до 15.00 все желающие смогут передать свои поздравления в прямой эфир любимого «Русского радио» непосредственно с фонтанной площади парка.

Интерактивная площадка от МЧС будет представлена семейными эстафетами, выставкой техники и полевой кухней.

Для посетителей детского городка также подготовлена театрализованная программа «Сказка для мамы», которая начнется в 11.00.