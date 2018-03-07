новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают отметить 8 Марта в Центральном парке

Туляков приглашают отметить 8 Марта в Центральном парке

Не пропустите праздник!

Туляков приглашают отметить Международный женский день в Центральном парке. 8 марта с 13.00 до 16.00 для посетителей будут работать несколько интерактивных площадок.

Основное действие развернется на эстраде парка, где пройдет концертная программа с выступлением тульских артистов и розыгрышем призов от партнера праздника «Русское радио».

На фонтанной площади будет организована романтическая фотоплощадка «Букет цветов» и ярмарка тульских мастеров.

Кроме того, с 14.00 до 15.00 все желающие смогут передать свои поздравления в прямой эфир любимого «Русского радио» непосредственно с фонтанной площади парка.

Интерактивная площадка от МЧС будет представлена семейными эстафетами, выставкой техники и полевой кухней.

Для посетителей детского городка также подготовлена театрализованная программа «Сказка для мамы», которая начнется в 11.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:11 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральный парк
Прочее
8 мартаМеждународный женский день

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Демидовской в Туле запретят остановку и стоянку транспорта
На ул. Демидовской в Туле запретят остановку и стоянку транспорта
Под Богородицком «Мазда» вылетела в кювет
Под Богородицком «Мазда» вылетела в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.