Жители Алексинского района: «Электропроводку в наших домах не меняли более 30 лет!»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 марта на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона.

Жители д. Большое Шелепино Алексинского района сообщили, что напор воды в домах слабый, а котлы отопления выходят из строя. При этом в деревне расположены школа и детский сад. По мнению жителей деревни, причина кроется в ненадлежащем состоянии водонапорной башни.

Глава Алексинской администрации Павел Фёдоров сообщил, что состояние башни проверила комиссия и пришла к выводу, что она не является аварийной. Было принято решение укрепить металлическое полотно и заменить запорную арматуру. Эти меры позволят избежать отключений всех домов в случае аварии. Работы планируют завершить 15 марта.

Кроме того, в своем обращении жители Большого Шелепино рассказали, что электропроводка в подъездах не менялась больше 30 лет, и в электрощитах происходят замыкания.

Губернатор поручил начальнику государственной жилищной инспекции Тульской области Алексею Бирюлину провести работу с управляющей компанией, которая обслуживает дома в деревне. Также Алексей Дюмин отметил, что в этом году необходимо провести ревизию и заменить все проблемные участки электросетей.