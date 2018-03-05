За неубранный мусор собственник земли в Веневском районе заплатит 30 тысяч рублей

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Новомосковский суд привлек к административной ответственности собственника земельного участка в Веневском районе.

Россельхознадзор выдал главе крестьянского (фермерского) хозяйства предписание о том, что тот должен вывезти мусор и провести рекультивацию своего сельскохозяйственного участка площадью 141,85 га.

Однако собственник требования в установленный срок не выполнил и соответствующий протокол Россельхознадзор направил в суд.

Решением мирового суда владелец участка привлечен к административной ответственности. Теперь он заплатит штраф 30 000 рублей.