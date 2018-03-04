Тулячка фиктивно зарегистрировала 59 иностранцев

За это она получала денежное вознаграждение.

Ранее судимая за угон 22-летняя жительница Тулы признана виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Судом установлено, что с 30 июня по 5 октября 2017 девушка внесла подписи в бланки уведомлений о прибытии 59 иностранцев — граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. Обвиняемая за денежное вознаграждение зарегистрировала их в своем доме на ул. Замочной, однако фактически мест для проживания не предоставила. За свои действия она получила 29500 рублей.

Приговором суда тулячке назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.