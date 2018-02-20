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В 2018 году в Туле ЕГЭ будут сдавать 2509 выпускников

В 2018 году в Туле ЕГЭ будут сдавать 2509 выпускников

В апреле 2018 года будет проведена Всероссийской акции «100 баллов для Победы».

О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Тулы в 2018 году рассказала начальник управления образования Татьяна Золотова.

Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в трех формах:

  • в форме основного государственного экзамена в 9 классе – 4462 обучающихся;
  • в форме единого государственного экзамена в 11 классе – 2509 выпускников текущего года муниципальных образовательных организаций;
  • в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 9 классе – 27 обучающихся, в 11 классе – 9 обучающихся.

В 2018 году в качестве организаторов для проведения ГИА планируется задействовать более 1400 педагогов в качестве организаторов, членов предметных и конфликтных комиссий, технических специалистов, ассистентов.

Для проведения ЕГЭ в Туле организованы 16 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных учреждений и три пункта по месту постоянного проживания обучающихся.

20 февраля в Туле пройдет Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

Родителям тульских выпускников будет предоставлена возможность пройти процедуру сдачи ЕГЭ по русскому языку, на которой будут соблюдены все параметры, условия и требования, предъявляемые к участникам экзаменов. В акции примут участие 15 родителей выпускников.

В апреле 2018 года будет проведена Всероссийской акции «100 баллов для Победы». Основной задачей аакции является организация встречи старшеклассников и выпускников прошлых лет, получивших по результатам сдачи ЕГЭ 100 баллов, для обмена опытом по вопросам успешной сдачи ЕГЭ.

Для эффективного и своевременного взаимодействия управления образования, родителей выпускников и педагогов организована работа телефона горячей линии по вопросам ЕГЭ: 31-03-43.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:39 0
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