Тульский школьник награжден медалью «За помощь и содействие ветеранскому движению»

Святослав Лисовский около трех лет помогает ветеранам.

15 февраля в Туле на мероприятиях, посвященных 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, ученик 9-го класса МБОУ ЦО №53 им. Л. Н. Толстого Святослав Лисовский был награжден медалью «За помощь и содействие ветеранскому движению».

Награду вручил руководитель Тульского регионального отделения Российской общественной политической организации содействия патриотическому воспитанию граждан «Надежда России» подполковник Валерий Иванович Клепиков.

Святослав Лисовский около трех лет помогает ветеранам Великой Отечественной войны Ленинского района, матерям погибших защитников Отечества. Юноша принимал активное участие в мероприятиях по уходу за воинскими захоронениями.