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В Туле откроется новое предприятие по производству обуви
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле откроется новое предприятие по производству обуви

Планируемый объем производства — 10 млн пар в год.

15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи по итогам переговоров правительство Тульской области подписало соглашение с ООО «Тульское обувное предприятие» (ООО «ТОП»).

Предприятие будет рассчитано на 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 1,7 миллиарда рублей.

Планируется, что ООО «ТОП» будет выпускать в год 10 млн пар мужской, женской и детской обуви из кожи, заменителя кожи и других материалов.

– Легкая промышленность в Тульской области развивается опережающими темпами. Уже несколько лет реализуются инвестиционные проекты по выпуску импортозамещающей продукции — от нетканого полотна до тканей с огнезащитными и дышащими свойствами. Даёт результат тесное взаимодействие с Минпромторгом России по поддержке лёгкой промышленности, — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

 

Продукция ООО «ТОП» реализуется в розничной сети Kari, насчитывающей свыше 800 магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Польше и других странах.

Сюжет: РИФ-2018
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