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Знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой на день рождения подарили тульский пряник
Фото: sportshouserussia.

Знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой на день рождения подарили тульский пряник

Татьяна Тарасова воспитала 11 олимпийских чемпионов.

Татьяна Тарасова встретила свой 71-й день рождения на Олимпиаде в Пхенчхане. Знаменитому тренеру по фигурному катанию подарили тульский пряник в виде сердца, на котором написано Russia in my heart. Об этом сообщает Sportshouserussia.

– Тарасова воспитала 11 олимпийских чемпионов. Часто тренировала тех, от кого отказались другие. Носила ученикам борщи и котлеты на лед. Работала самозабвенно, иногда даже ночью. И каждого привела к победе! — пишет издание.
 

Напомним, в знак поддержки российских олимпийцев туляки отправили в Корею символы региона — самовар и тульские пряники. Инициатором этого выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:45 +4
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