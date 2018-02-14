Знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой на день рождения подарили тульский пряник

Фото: sportshouserussia.

Татьяна Тарасова встретила свой 71-й день рождения на Олимпиаде в Пхенчхане. Знаменитому тренеру по фигурному катанию подарили тульский пряник в виде сердца, на котором написано Russia in my heart. Об этом сообщает Sportshouserussia.

– Тарасова воспитала 11 олимпийских чемпионов. Часто тренировала тех, от кого отказались другие. Носила ученикам борщи и котлеты на лед. Работала самозабвенно, иногда даже ночью. И каждого привела к победе! — пишет издание.

Напомним, в знак поддержки российских олимпийцев туляки отправили в Корею символы региона — самовар и тульские пряники. Инициатором этого выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.