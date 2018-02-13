Тульские лыжники поборются за призы олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина

Фото из архива MySlo

Соревнования «Лыжня Веденина» проводятся в поселке Дубна с 1989 года.

Лыжная гонка посвящена чемпиону олимпийских игр и мира, заслуженному мастеру спорта СССР, почетному гражданину Тульской области Вячеславу Петровичу Веденину.

Очередные соревнования на призы чемпиона пройдут в субботу, 17 февраля, в «Физкультурно-оздоровительном центре «Дубна». В соревнованиях предусмотрены различные дистанции – как для самых юных, так и для опытных лыжников. Наряду с любителями на старт выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

Участников и гостей гонки ожидает зрелищное соревнование, концертная программа и вкусное угощение. MySlo публикует программу соревнований:

9.00 – 11.00 – регистрация участников,

11.30. – Церемония открытия соревнований,

12.00. – Старты,

12.10. – Концертная программа,

15.10. – Окончание соревнований.

Наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.