Тульские лыжники поборются за призы олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина
Соревнования «Лыжня Веденина» проводятся в поселке Дубна с 1989 года.
Лыжная гонка посвящена чемпиону олимпийских игр и мира, заслуженному мастеру спорта СССР, почетному гражданину Тульской области Вячеславу Петровичу Веденину.
Очередные соревнования на призы чемпиона пройдут в субботу, 17 февраля, в «Физкультурно-оздоровительном центре «Дубна». В соревнованиях предусмотрены различные дистанции – как для самых юных, так и для опытных лыжников. Наряду с любителями на старт выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
Участников и гостей гонки ожидает зрелищное соревнование, концертная программа и вкусное угощение. MySlo публикует программу соревнований:
- 9.00 – 11.00 – регистрация участников,
- 11.30. – Церемония открытия соревнований,
- 12.00. – Старты,
- 12.10. – Концертная программа,
- 15.10. – Окончание соревнований.
Наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.
На старт приглашаются все желающие, телефон для записи: 8(48732)2-24-00.