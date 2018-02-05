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Тульская область и Китай расширяют сотрудничество
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область и Китай расширяют сотрудничество

Накануне в областной филармонии прошел концерт шанхайского ансамбля народной музыки «СИНЬИ».

С 3 по 5 февраля в Туле находилась с визитом творческая делегация из Китайской Народной Республики. В составе делегации — представители управления культуры Шанхая, высших учебных заведений (Консерватории музыки и Шанхайского технического университета).

Программа пребывания включала деловую встречу членов делегации с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной, представителями ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского.

Во время встречи были подняты вопросы перекрестного сотрудничества: организации обмена творческими коллективами, образовательного обмена для изучения языков, культуры и истории двух стран. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне в Тульской областной филармонии прошел концерт шанхайского ансамбля народной музыки «СИНЬИ». Прозвучали обработки китайских народных песен и напевов, были представлены уникальные музыкальные инструменты. С большим воодушевлением тульская публика встретила исполнение дорогих каждому русскому человеку мелодий «Калинка» и «Подмосковные вечера».

 

Визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе деловой поездки губернатора Алексея Дюмина в КНР в апреле 2017 года и ответного визита китайской делегации в наш регион в июле 2017 года.

В соглашении о всестороннем сотрудничестве КНР и Тульской области, которое было подписано в июле 2017 года, были определены направления взаимодействия и сотрудничества между двумя сторонами в сфере экономики и инвестиций, культуры и образования.

Осенью в Туле прошла выставка живописи и каллиграфии знаменитых китайских художников, а делегация артистов и одаренных детей из Тульской области приняла участие в ежегодном Пекинском музыкальном фестивале.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:12 +2
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