В «Тулэнерго» назвали главных неплательщиков за электроэнергию

Задолженность перед «Тулэнерго» за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам достигла 163 млн рублей.

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» продолжает в судебном порядке взыскивать дебиторскую задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии.

В отношении недобросовестных плательщиков — ряда юридических лиц, заключивших в период с декабря 2015 года по май 2017 года прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии, «Тулэнерго» проводит претензионно-исковую работу. По состоянию на 1 февраля текущего года просроченная дебиторская задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 163,05 млн. рублей.

Среди неплательщиков:

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» — 11,48 млн рублей;

ООО «Узловские коммунальные системы» — 27,99 млн рублей;

ООО «Узловской коммунальный сервис» — 8,59 млн рублей;

ООО «Узловский водоканал» — 21,45 млн рублей;

ООО «Узловское водо-канализационное хозяйство» — 6,67 млн рублей;

ООО «Эко-Ресурс» — 2,45 млн рублей;

МУП «Черньтеплосервис» — 4,0 млн рублей;

ООО «Теплоэнергетик» — 21,6 млн рублей;

ООО «РГК-Тула» — 16,99 млн рублей; АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» — 23,1 млн рублей;

ООО «Водолей» — 1,95 млн рублей;

ООО «ВодСервис» — 8,99 млн рублей;

МУП МО «Веневский коммунальщик» — 7,877 млн рублей.

Важно отметить, что недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электросетей, что в свою очередь напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Тульской области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 вступила в силу законодательная инициатива, призванная повысить платежную дисциплину потребителей и обеспечить своевременную оплату электрической энергии и услуг по ее передаче.

Согласно этому документу, изменился порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии.

Энергосбытовые компании получили право инициировать ограничение электроснабжения потребителя — должника при образовании задолженности в любом объеме, без ожидания ее накопления.

Сокращаются сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения потребителя. Также в ряде случаев потребителей обяжут самостоятельно ограничивать свое энергопотребление.

Энергетики напоминают, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10-100 тыс. руб. — для должностных лиц, 100-200 тыс. руб. — для юр. лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:

нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления;

невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима потребления;

необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;

нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;

невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Повторное выявление совершения указанных правонарушений может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.