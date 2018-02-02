В «Тулэнерго» назвали главных неплательщиков за электроэнергию
Задолженность перед «Тулэнерго» за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам достигла 163 млн рублей.
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» продолжает в судебном порядке взыскивать дебиторскую задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии.
В отношении недобросовестных плательщиков — ряда юридических лиц, заключивших в период с декабря 2015 года по май 2017 года прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии, «Тулэнерго» проводит претензионно-исковую работу. По состоянию на 1 февраля текущего года просроченная дебиторская задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 163,05 млн. рублей.
Среди неплательщиков:
- ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» — 11,48 млн рублей;
- ООО «Узловские коммунальные системы» — 27,99 млн рублей;
- ООО «Узловской коммунальный сервис» — 8,59 млн рублей;
- ООО «Узловский водоканал» — 21,45 млн рублей;
- ООО «Узловское водо-канализационное хозяйство» — 6,67 млн рублей;
- ООО «Эко-Ресурс» — 2,45 млн рублей;
- МУП «Черньтеплосервис» — 4,0 млн рублей;
- ООО «Теплоэнергетик» — 21,6 млн рублей;
- ООО «РГК-Тула» — 16,99 млн рублей; АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» — 23,1 млн рублей;
- ООО «Водолей» — 1,95 млн рублей;
- ООО «ВодСервис» — 8,99 млн рублей;
- МУП МО «Веневский коммунальщик» — 7,877 млн рублей.
Важно отметить, что недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электросетей, что в свою очередь напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Тульской области.
В соответствии с Постановлением
Согласно этому документу, изменился порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии.
Энергосбытовые компании получили право инициировать ограничение электроснабжения потребителя — должника при образовании задолженности в любом объеме, без ожидания ее накопления.
Сокращаются сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения потребителя. Также в ряде случаев потребителей обяжут самостоятельно ограничивать свое энергопотребление.
Энергетики напоминают, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10-100 тыс. руб. — для должностных лиц, 100-200 тыс. руб. — для юр. лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:
- нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления;
- невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима потребления;
- необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;
- нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;
- невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.
Повторное выявление совершения указанных правонарушений может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.